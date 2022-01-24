Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

У понеділок, 24 січня, Суспільне оприлюднило імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2022. Серед 284 заявок журі обрало 8 учасників.

Список учасників опублікував організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2022, яке пройде італійському Турині. Фінал конкурсу відбудеться в арені PalaOlimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.

Читайте Євробачення-2022: відома дата фіналу Нацвідбору

Список учасників Нацвідбору-2022

Alina Pash – "Тіні забутих предків" Cloudless – "All be alright" Kalush Orchestra – "Стефанія" LAUD – "Hot underwater" Michael Soul – "Demons" Our Atlantic – "Моя любов" ROXOLANA – "Girls" WELLBOY – "Нозі босі"



Учасники Нацвідбору Євробачення 2022 / Скриншо з відео

Що відомо про Нацвідбір Євробачення-2022