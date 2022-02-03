Тіна Кароль знову змогла здивувати прихильників. Тепер пощастило її фанатам, які навчаються у Київському національному університеті культури та мистецтв.

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Тіна Кароль працюватиме в університеті

3 лютого ректор Михайло Поплавський повідомив, що Тіна буде завідувачем кафедри естрадного співу. Артистка вже побувала в університеті та обговорила з ректором співпрацю.



Тіна Кароль в КУК / Фото з інстаграму Михайла Поплавського

В університет зірка приїхала у неординарному вбрання. Вона одягнула спортивні штани чорного кольору, білий светр і смарагдову шубу з зображенням лисиці ззаду. Поєднала такий look зі світлими кросівками. Волосся Кароль зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.



Тіна Кароль в КУК / Фото з інстаграму Михайла Поплавського



Тіна Кароль в КУК / Фото з інстаграму Михайла Поплавського

Наразі сама Тіна не повідомила про посаду в Університеті культури. Зазначимо, раніше зірковим викладачем кафедри Шоу-бізнесу в КУК став улюбленець мільйонів жінок – Олег Винник.