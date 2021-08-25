Від українських дизайнерів: образи Олени Зеленської на святкуваннях Дня Незалежності

Для першої леді України Олени Зеленської до Дня Незалежності приготували 5 різних образів, у яких вона відвідувала урочисті події. Серед вбрання жінки були як вишукані сукні, так й елегантні костюми. Пропонуємо переглянути добірку аутфітів дружини президента, якими вона вражала публіку на святкових заходах.

Спеціально до святкування 30-річчя незалежності українські дизайнери створили для Зеленської приголомшливі образи. Перша леді довірила пошиття одягу на важливі урочистості трьом модельєрам – Іванові Фролову, Юлії Богдан і Лілії Літковській.

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Образи Олени Зеленської до Дня Незалежності

Церемонія "Національна легенда України"

22 серпня в Маріїнському палаці відбулася урочиста церемонія вручення відзнак "Національна легенда України". Олена Зеленська супроводжувала чоловіка в ніжно-блакитній сукні від Лілії Літковської. Вбрання оголило плечі першої леді, що додало образові жіночності. Серед аксесуарів Олена довершила аутфіт вишуканими сережками від українського бренду Guzema Jewelry.



Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України" / Фото ОП



Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України" / Фото ОП

Київський саміт перших леді та джентльменів

23 серпня у "Софії Київській" відбувся саміт перших леді та джентльменів, ініціаторкою якого стала Олена Зеленська. Дружина президента України зустрічала іноземних гостей у молочному костюмі, що складався з широких штанів та піджака. Такий look для першої леді створила Юлія Богдан. На піджаку Зеленської красувалася брошка з колекції "Незалежна Gunia x Guzema".



Олена Зеленська на саміті перших леді та джентльменів / Фото Альони Чернецької, 24 канал



Олена Зеленська на саміті перших леді та джентльменів / Фото Альони Чернецької, 24 канал

Гала-концерт у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка

Ввечері 23 серпня президентське подружжя разом з главами держав, урядів та спікерами парламентів відвідали святковий гала-концерт у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка. Перша леді приїхала в театр у вечірній сукні чорного кольору з оголеними плечима.



Олена Зеленська в театрі / Фото з фейсбуку Офісу Президента

Військовий парад у центрі Києва

Вранці 24 серпня на Майдані Незалежності відбувся військовий парад. Олена Зеленська приїхала на нього разом із чоловіком. За урочистостями вона спостерігала в одязі від Лілії Літковської – довгій приталеній спідниці та шовковій блузці, розшитій колоссям.



Олена Зеленська на військовому параді / Скриншот з відео

У цьому ж вбранні Олена разом із чоловіком перед парадом вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні.



Зеленські вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Офісу Президента

Концерт Андреа Бочеллі

Ввечері 24 серпня на площі Конституції, що біля Маріїнського палацу, відбувся концерт італійського співака Андреа Бочеллі. Президентське подружжя не змогло оминути увагою приїзд такого гостя. Олена Зеленська насолоджувалася класичною музикою у виконанні світової зірки в чорному смокінгу від бренду Frolov. Поєднала його з вишитим корсетом.



Олена Зеленська на концерті Андреа Бочеллі / Скриншот інстаграм-сторіз Івана Фролова



Зеленські на концерті Андреа Бочеллі / Фото з інстаграму Володимира Зеленського