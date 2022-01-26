Три дні тому, 23 січня, Злата Огнєвіч оприлюднила відео, від якого мороз по шкірі. На авто за нею гнався переслідувач, котрий залякує її вже три роки. Чимало друзів і фанів співачки вперше побачили обличчя чоловіка, але весь цей час він не ховався від публіки. Ба більше, Вадим Лебедь давав інтерв'ю і на камеру казав, що вб'є артистку.

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Злився на неї. Говорив, що я її вб'ю,

– з усмішкою заявляв переслідувач.

Переслідувач Злати Огнєвіч / Скриншот з відео

Цю заяву він зробив півтора року тому, у листопаді 2020-го. На той час чоловік уже знав, де живе Злата Огнєвіч, і чатував її під під'їздом. "Хіба це проблема, знайти людину? Це невелика проблема", – казав Вадим Лебідь журналістам.

Як переслідувач напав на Злату Огнєвіч 2019 року

У тому ж інтерв'ю переслідувач розповів, як пізно ввечері напав на співачку біля її дому. Це сталось 28 лютого 2019 року після концерту в нічному клубі. Він схопив Злату Огнєвіч за руку, а та здійняла галас на весь район. Щоправда, сам Вадим Лебідь цю "зустріч" нападом не вважає.

Кликав її: "Злато, почекай, будь ласка". Тікати почала. Я не схопив, за руку взяв просто. Я вважаю, що це не напад. Напад – це коли руки сині, синці, побита людина. Вона не в гуморі була, я так розумію,

– розповів чоловік.

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