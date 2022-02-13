Ви мені не вороги, – Alina Pash прокоментувала перемогу та звернулась до тих, хто її критикує
Джерело:інстаграм Alina Pash
Українська співачка Alina Pash перемогла у Національному відборі, а тому представлятиме Україну на Євробаченні. Вона прокоментувала виграш у конкурсі та звернулась до обурених коментаторів.
З відривом в 1 бал від гурту Kalush Orchestra українська співачка Alina Pash отримала путівку на Євробачення-2022, що пройде в Італії. Зірка прокоментувала перемогу у Нацвідборі.
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Alina Pash про перемогу
Виконавиця подякувала кожному, завдяки кому здобула перемогу на Національному відборі. Вона зауважила, що пісня "Тіні забутих предків" потрібна не тільки українському народові, а й усьому світові.
"Сила предків з нами й ми вистоїмо, бо наше коріння глибоке й міцне. Мені не змінити минуле, але я хочу вплинути на майбутнє. Мені хочеться сказати всьому світу про нас, про те, що ми чимало століть є фронтиром, муром і вартовими Європи й світу. Що ми однією рукою сіємо, будуємо і ростимо покоління, а іншою боронимо", – поділилась Alina Pash.
Маємо честь і взагалі абсолютно все, аби й надалі бути незалежною, вільною, прогресивною, зі своєю думкою, культурою, традиціями та смаком Україною!
– додала артистка.
Alina Pash / Фото з інстаграму зірки
Alina Pash про бурхливу реакцію мережі
Перемога Alina Pash викликала неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Хоч є й ті, хто підтримує артистку, у багатьох склалось враження, що її виграш сфальсифікований та несправедливий.
"Все те, що бушує зараз довкола Національного відбору відкоментую так: ви мені не вороги, так само як і я вам. В такий час нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму. На всі питання, які турбували моїх земляків щодо виступів і подорожей у країну агресора я вже відповіла у багатьох інтерв‘ю. Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене недостовірну інформацію", – наголосила співачка.Зауважимо, деякі активісти були настільки налаштовані проти артистки, що влаштували мітинг. Вони скандували "Ганьба Аліні Паш" і "Чесний вибір".
Текст публікації Alina Pash
Рідні, ми це зробили! Ми разом вибороли честь представляти Україну на Євробаченні 2022.
Дякую кожному та кожній, хто вірив та проголосував, відчув і зрозумів про що пісня "Тіні Забутих Предків" і як вона потрібна зараз для всього українського народу, для, не боюсь так сказати, але й усього світу, я впевнена!
Сила предків з нами й ми вистоїмо, бо наше коріння глибоке й міцне. Мені не змінити минуле, але я хочу вплинути на майбутнє. Мені хочеться сказати всьому світу про нас, про те, що ми чимало століть є фронтиром, муром і вартовими Європи й світу. Що ми однією рукою сіємо, будуємо і ростимо покоління, а іншою боронимо.
Маємо честь і взагалі абсолютно все, аби й надалі бути незалежною, вільною, прогресивною, зі своєю думкою, культурою, традиціями та смаком Україною!
Все те, що бушує зараз довкола Національного відбору відкоментую так: ви мені не вороги, так само як і я вам. В такий час нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму. На всі питання, які турбували моїх земляків щодо виступів і подорожей у країну агресора я вже відповіла у багатьох інтерв‘ю. Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене недостовірну інформацію.
Я про Україну, я за Україну, я частина України.