Украинские военные, обороняя родную землю, продолжают уничтожать российских захватчиков. В то время российские селебреты убеждены, что войска Путина защищают Россию от возникших на ее границах угроз.

Обратите внимание Вас все проклинают, – Маша Ефросинина обратилась к Баскову и Канделаки, которые поддерживают Путина

Россия сама в 2014 году оккупировала Крым, начала войну на Донбассе. Теперь войска диктатора официально вошли на украинские территории и убивают военных и мирное население в разных городах нашего государства. Кто из известных людей поддержал фашистские действия против нашего государства – узнайте дальше в материале 24 канала.

Российские звезды, поддерживающие войну

Ведущая Тина Канделаки

Она цинично написала в своем инстаграмме: "Наступил новый день. Повторим правила критического мышления:

Не нужно верить фотографиям и видео с пленными. Уже есть примеры, где условно русский бушлат одет поверх украинской формы. Это смешно, но не всем. Сейчас уже очевидно, кто еще раз предатель. Список ТГ-каналов и СМИ не буду наводить — белые нити торчат, как белые ленты. Ролики с закадровыми рыданиями и криками: "Ааа, они убивают мирных жителей" – вирус, созданный для того, чтобы сбить вас с толку. Авторы таких изделий прекрасно знают обо всех болезненных точках. Старайтесь сохранять холодную голову и не занимайтесь самовербовкой в ​​рядах жертв англосаксонской пропаганды. Иногда полезнее сказать себе: "Я ничего не знаю, чем знать заготовленное вам вранье".

P.S. И главное, когда вы видите посты в соцсетях со словами: "Ужас, как же мне стыдно за Россию, как жаль украинцев!", поищите у этих праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь.

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Может, там умирали неправильные люди?

Певец Николай Басков

"Операция России полностью соответствует международному праву. Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на Россию как на члена ООН, но и на ее союзников. – признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР, Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик.

Цели объявленной операции: мирная жизнь на Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а следовательно – защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах.

Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников.

Дальше терпеть убийство русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И достаточно вытирать ноги о Россию.

30 лет беспринципного обмана России Западом завершено. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы граждан считали людьми второго сорта. Пора назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО являются ложью. Руки США и НАТО давно находятся в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничего бы не остановило в будущем и от кровопролития в России", – цинично заявил Басков.

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Певица Ани Лорак

"Птичка", как сама себя назвала Лорак в одном из интервью не выступила против войны, а за объединение русского и украинского народов. Она лишь отметила, что хочет мира, однако не осудила захватнические и фашистские действия России против Украины. Больше об этом читайте по ссылке.

Впоследствии опубликовала сообщение с надписью: "Нет войне!". Подписчики в комментариях спрашивают, забыла ли Лорак, как писать на украинском. Похоже, гастролерша продолжает поддерживать страну-агрессора.

Актер Дмитрий Певцов

Российский актер и депутат Госдумы РФ утверждает, что Путин "прекращает геноцид на Донбассе". В то время как его наемники уже третий день убивают украинских военных и гражданское население, расстреливают скорые помощи, детские сады, снижают гражданскую инфраструктуру, до сих пор есть люди, которые верят в то, что Путин "спасает" украинский народ.

Певцов записал видеообращение к российским деятелям культуры, якобы призвавшим остановить "операцию" российских войск в Украине. Но артисты выступили не против "операции", а против продолжающейся на нашей территории полномасштабной войны. Геноцид против украинского народа устроил Путин.

Дмитрий Певцов о войне в Украине: смотрите видео онлайн

Но на этом циничные заявления не окончились. В инстаграмме актер анонсировал благотворительные концерты для помощи детям в Донбассе. Детям, пострадавшим от рук российских оккупантов.

Дмитрий Певцов анонсировал благотворительные концерты: смотрите видео онлайн