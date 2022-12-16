Евгений Синельников сделал предложение в оккупированной Буче, Олег Сенцов приехал на роспись из Бахмута, беременная снайперша Евгения Эмеральд рванула на передовую в фате и платье, жених Лилии Литковской был в инвалидной коляске. Это еще не все свадебные истории, тронувшие страну во время полномасштабной войны. Романтические итоги 2022 года подводит 24 канал.

Не упустите Самые яркие свадьбы звезд 2022 года, которые обсуждал весь мир

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Едва ли не первыми, кто в шоу-бизе решились сыграть свадьбу во время войны, были актер Максим Девизоров из сериала "Первые ласточки" и его девушка-актриса Светлана Гордиенко. Он сделал предложение ей по видеосвязи за день до того, как ехал на Донбасс, а в мае на один день приехал в Днепр, чтобы расписаться в ЗАГСе.

Максим был в военной форме, Светлана – в легком платье и берцах. Их фото, сделанные супругами фотографов Либеровых, облетели тогда все соцсети.

Свадьба Максима Девизорова и Светланы Гордиенко / Фото из инстаграма актера

Свадьба Максима Девизорова и Светланы Гордиенко / Фото из инстаграма актера

Лилия Литковская и Александр Данилюк

В июле замуж вышла украинская дизайнер Лилия Литковская, которая одевает звезд и первую леди Зеленскую. Она обручилась с экс-министром финансов Александром Данилюком, который в то время был в инвалидной коляске после аварии на мотоцикле. К алтарю в Софийском соборе его вез сам мэр Киева Виталий Кличко.

Для публики свадьба Литковской и Данилюка стала неожиданностью, ведь политик был в браке с театральной продюсершей и режиссером Ольгой. Она родила ему двух сыновей – Ричарда и Владимира.

Свадьба Лилии Литковской с Александром Данилюком / Фото из инстаграма дизайнера

Андрей Рыбак и Алина

Комик и участник "Холостячки" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак тоже женился во время войны. Он создал семью с девушкой Алиной, с которой закрутил роман перед проектом. Возможно, если бы не вторжение России, друг Эллерта и дальше оттягивал этот момент, а так сделал предложение прямо в телеграме – написал: "Замуж за меня выйдешь?", а девушка ответила: "Да, скорее бы".

В августе влюбленные собрали родных и друзей в заведении на крыше многоэтажки в Киеве и отыграли стильную церемонию с обетами, свадебным танцем и танцами.

Свадьба Андрея Рыбака и Алины / Фото из инстаграма комика

Свадьба Андрея Рыбака и Алины / Фото из инстаграма комика

Евгений Синельников и Наталья Клипа

Режиссер "Орла и решки" сделал предложение университетской подруге и продюсерше из команды Бадоева во время оккупации Бучи. У него не было кольца, но он почувствовал: "Если я этого не сделаю сейчас, то могу не сделать никогда".

Свадьбу Евгений Синельников и Наталья Клипа сыграли в августе в том же доме в Буче, где прощались с жизнью. Ведущий говорит, что так хотел вернуть ему счастье, чтобы это место не ассоциировалось с войной, ужасами. "Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю – это на всю жизнь. Вы есть друг у друга", – комментировал их роспись Алан Бадоев.

Свадьба Евгения Синельникова с Наталией Клипой / Фото из инстаграма режиссера

Свадьба Евгения Синельникова с Наталией Клипой / Фото из инстаграма режиссера

Олег Сенцов и Вероника Вельч

Еще одной романтической неожиданностью 2022 года стала женитьба кинорежиссера Олега Сенцова. Его женой стала кандидат политических наук и адвокат Вероника Вельч.

Они познакомились за границей на конференции по правозащите, а поженились в Киеве, когда звездный защитник на несколько дней вырвался из Бахмута. На скромной свадьбе, на которую Сенцов надел военную форму, а Вельч – вышитое платье, были Святослав Вакарчук и Маричка Падалко. Уже в начале декабря стало известно, что с росписью они спешили неспроста. Вероника родила ему сына Демьяна. Малыш появился на свет в Вашингтоне и стал четвёртым ребенком кинорежиссера.

Свадьба Олега Сенцова с Вероникой Вельч / Фото из фейсбука

Саша Бо и Платон Тарнавский

Иванофранковская блогерша-миллионница, со скандалом расставшаяся с Игорем Пустовитом, с сентября жена стоматолога Платона Тарнавского. Саши Бо он сделал предложение еще в апреле, ведь их любовная история началась в далеком 2013 году.

"Официально Тарнавская", – сообщила блогерша в инстаграме и показала фото в эффектном приталенном платье с открытыми плечами и первый танец под хит LAUD. Он был звездным гостем их свадьбы.

Свадьба Саши Бо и Платона Тарнавского / Фото из инстаграма блогерши

Свадьба Саши Бо и Платона Тарнавского / Фото из инстаграма блогерши

Анна Тринчер и Александр Волошин

Певица, блогерша Анна Тринчер, которая стала популярной благодаря сериалу "Школа", тоже вышла замуж во время войны. Александр Волошин помпезно сделал предложение ей еще в октябре 2021 года, однако сыграть свадьбу пара не успела. Так что расписалась 24 сентября в Киеве.

На церемонию артистка надела откровенное платье за десятки тысяч гривен, но за нее не платила – одела по бартеру. Самый дорогой подарок молодоженам сделала мама Тринчер – квартиру в новостройке на 60 квадратов, а они сами больше всего потратились на съемку – клип на песню "Лише ти і я".

Евгения Эмеральд и Евгений Степанюк

Украинская снайперша с позывным "Жанна д'Арк", а до войны владелица ювелирного бренда, вышла замуж в День защитников и защитниц Украины, 14 октября. Она поехала на передовую к любимому-военному Евгению и прямо посреди леса на Харьковщине стала его женой. Их расписал генерал ВСУ, а случайным гостем экспресс-свадьбы стал Олег Ляшко.

Под венец Евгения Эмеральд шла в белом платье со сверхглубоким декольте и черными берцами. Потом выяснилось, что к тому времени она была беременна – "носила под сердцем бандерятко". У них с Евгением будет девочка.

Свадьба Евгении Эмеральд с Евгением Степанюком / Фото из инстаграма снайперши

Свадьба Евгении Эмеральд с Евгением Степанюком / Фото из инстаграма снайперши