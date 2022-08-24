19 серпня розпочалося триденне святкування весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, а подія відбулась з рідними та друзями у його маєтку. Тоді пара не публікувала офіційних фото, тому фанати змогли побачити лише кілька кадрів "згори" завдяки дрону.

До слова Дженніфер Лопес і Бен Аффлек гучно відсвяткували весілля: фото розкішної церемонії

Весільні образи Дженніфер Лопес

Як стало відомо у західних ЗМІ, для свого головного образу на церемонії одруження артистка обрала сукню з колекції Ralph Lauren, пошитої на замовлення. Для створення ефекту пишної спідниці використали 1000 носових хусточок, які кріпились до сукні. Верх плаття мав горловину, а її образ доповнювала довга прозора фата.

Перший весільний образ співачки / Фото Vogue та On The JLo

Пізніше Лопес переодяглася у перлову сукню-люстру з мікроскладками із шовкового тюлю, яка була прикрашена кристалами Сваровські. Над її образом працювали 30 майстрів впродовж 700 годин.



Другий образ Дженніфер Лопес / Фото Vogue



Ескіз другої сукні Дженніфер Лопес / Фото Vogue

Третє плаття теж було пошите на замовлення від Ralph Lauren, проте від першого воно помітно відрізнялось. У ній був гладкий силует "русалки", капюшон та глибоке краплеподібне декольте теж з кристалами Сваровські.



Третій образ Дженніфер Лопес / Фото Vogue



Ескіз третьої сукні Дженніфер Лопес / Фото Vogue

Щодо нареченого Бена Аффлека, то він одягав костюм від Ralph Lauren Couture, що складався з чорних штанів та білого жакету. усі їхні п'ятеро дітей також носили білі образи від Ralph Lauren Couture.

Бренд Ralph Lauren також створив відеоролик з моментів створення суконь для нареченої.

Весільні сукні Дженніфер Лопес: відео онлайн

Варто додати, що перше весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека відбулося в липні. Тоді вони таємно одружилися в Лас-Вегасі, хотіли побути лише вдвох, адже в минулому саме публічність завадила їм бути разом. Після цього молодята побували у весільній подорожі, для якої обрали Париж, а тепер організували гучне святкування, на якому зібрали багато гостей.