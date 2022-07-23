Близько тижня тому співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек створили нову сім'ю. Після таємного весілля у Лас-Вегасі вони полетіли до Франції, де проводять медовий місяць.

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Джей Ло і Бен Аффлек проводять медовий місяць

Новоспечене подружжя взяло з собою на відпочинок дітей – дочок Бена Вайолет і Серафіну, а також дочку Лопес Еммі.

Закохані гуляли Парижем та Єлисейськими полями, де їх активно фотографували папараці. Але пара не приховувала почуттів від публіки – Дженніфер та Бен цілувались та обіймалися.

Для виходу у світ Дженніфер Лопес обрала ніжну квіткову сукню від бренду Oscar de la Renta за 2200 євро. Вона доповнила образ брендовими окулярами Fendi та сумкою Hermés Birkin.

Ввечері подружжя побачили біля ресторану, в якому вони завершили один із днів медового місяця.

Як відбулось весілля Лопес та Аффлека