19 августа началось трехдневное празднование свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, а событие произошло с родными и друзьями в его имении. Тогда пара не публиковала официальные фото, поэтому фанаты смогли увидеть лишь несколько кадров "сверху" благодаря дрону.

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Свадебные образы Дженнифер Лопес

Как стало известно в западных СМИ, для своего главного образа на церемонии бракосочетания артистка выбрала платье из коллекции Ralph Lauren, сшитой по заказу. Для создания эффекта пышной юбки использовали 1000 носовых платков, которые крепились к платью. Верх платья имел горловину, а ее образ дополняла длинная прозрачная фата.

Первый свадебный образ певицы / Фото Vogue и On The JLo

Позже Лопес переоделась в жемчужное платье-люстру с микроскладками из шелкового тюля, украшенного кристаллами Сваровски. Над ее образом работали 30 мастеров на протяжении 700 часов.



Второй образ Дженнифер Лопес / Фото Vogue



Эскиз второго платья Дженнифер Лопес / Фото Vogue

Третье платье тоже было сшито по заказу от Ralph Lauren, однако от первого оно заметно отличалось. В ней был гладкий силуэт русалки, капюшон и глубокое каплеобразное декольте тоже с кристаллами Сваровски.



Третий образ Дженнифер Лопес / Фото Vogue



Эскиз третьего платья Дженнифер Лопес / Фото Vogue

Что касается жениха Бена Аффлека, то он одевал костюм от Ralph Lauren Couture, состоявший из черных брюк и белого жакета. все их пятеро детей тоже носили белые образы от Ralph Lauren Couture.

Бренд Ralph Lauren также создал видеоролик с момента создания платьев для невесты.

Свадебные платья Дженнифер Лопес: видео онлайн

Стоит добавить, что первая свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека прошла в июле. Тогда они тайно поженились в Лас-Вегасе , хотели побыть только вдвоем, ведь в прошлом именно публичность помешала им быть вместе. После этого молодожены побывали в свадебном путешествии , для которого избрали Париж, а теперь организовали громкое празднование, на котором собрали много гостей.