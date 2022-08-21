Нарешті відбулося найочікуваніше весілля Голлівуду. На фан-сторінках Джей Ло та Бена Аффлека вже з'явилися перші кадри з пишного святкування у маєтку актора неподалік міста Саванна, штат Джорджія. Фото 24 канал зібрав в одному матеріалі.

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Як пройшло весілля Бена Аффлека та Джей Ло

Судячи з фото, наречені попросили гостей прийти на свято у білому одязі. Старовинний будинок, де відбулося святкування, актор придбав ще у 2003 році. Примітно те, що саме в цьому будинку Дженніфер і Бен планували весілля ще 19 років тому, однак у 2004 розійшлися.

Та 19 серпня 2022 року мрія Лопес та Аффлека здійснилася. Артистка пішла під вінець у розкішній білій сукні з довгим шлейфом і фатою. На обличчях наречених постійно сяяли усмішки. Видно, що вони обоє чекали на цей день.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, перше весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека відбулося в липні. Тоді вони таємно одружилися в Лас-Вегасі, хотіли побути лише вдвох, адже в минулому саме публічність завадила їм бути разом. Після цього молодята побували у весільній подорожі, для якої обрали Париж, а тепер організували гучне святкування, на якому зібрали багато гостей.