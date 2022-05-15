Тимур Мірошниченко був певен, що бали від глядачів точно перекриють гірші бали від журі. Зазначимо, задля власної безпеки він коментував ефіри першого, другого півфіналу та фіналу у бомбосховищі, на тлі обдертих стін, але з усією необхідною апаратурою та технікою, передає 24 канал.

​Важливо Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022

Тимур Мірошниченко емоційно прокоментував перемогу Kalush Orchestra

Україна – переможець Євробачення-2022! Україна! Ось вам, ось вам, тим (росіянам, – Showbiz 24), кого немає на Євробаченні, і, я сподіваюся, ніколи більше не буде. Весь світ з Україною. Україна!,

– вигукнув Тимур зі сльозами на очах.

"Це наша перемога перед тією перемогою, яку ми всі так чекаємо з вами. І вона буде. Це лише перший крок до неї! Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо й на тому самому фронті", – сказав ведучий.

Збройні сили України, ця перемога для вас, для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Україна! Як же це важливо зараз для нас, друзі,

– заплакав Тимур.

Мірошниченко закликав українців не стримувати емоцій, а плакати, стрибати тощо. "Неймовірна робота, неймовірний результат. Який же символічно важливий цей вечір", – прокоментував Тимур.

Тимур Мірошниченко коментував Євробачення-2022: дивіться відео

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Нагадаємо, Kalush Orchestra здобув у фіналі Євробачення-2022 рекордний 631 бал! Попри війну, що триває в країні, співаки не розслабились та показали усьому світові свою міць. Хто з зірок і як подякував Kalush Orchestra за приголомшливий виступ у фіналі – дивіться за посиланням.

Під час своєї промови на сцені Євробачення-2022 Kalush Orchestra подякував усім українцям.

Слава Україні. Дякую всім українцям, які за нас голосували у діаспорі. Ця перемога дуже і дуже важлива для нас цього року. Ми робили все можливе, щоб привезти цю перемогу. Не передати почуття, наскільки ми раді,

– додали згодом Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra – промова після перемоги на Євробаченні-2022: дивіться відео

Варто зазначити, після свого виступу з піснею Stefania, Kalush Orchestra звернулися до світової спільноти й закликали врятувати захисників Маріуполя, які зараз перебувають на заводі "Азовсталь". Олег Псюк зазначив: "Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!"