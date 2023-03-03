Раніше дружина режисера перебувала у США, де і народила сина від Сенцова. Тепер молода мама наважилася повернутися в Україну.

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У Instagram-Stories Вероніка Вельч опублікувала фото, на якому показалася у потязі з новонародженим сином Дем'яном. Нагадаємо, що, хлопчик вперше побачив Україну.



Дружина Сенцоза з сином повернулася до України / Фото з її інстаграму

"Коли вперше побачив рідне "від Сяну до Дону", – підписала світлини Вероніка.

У коментарях під дописом дружина режисера підтвердила підписникам, що повернулася додому. "Так! Нарешті", – написала Вельч.



Дружина Сенцова з сином Дем'яном / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, дружина режисера з їхнім сином перебувала у США. Саме там восени минулого року Дем'ян з'явився на світ. У січні вже цього року син Олега Сенцова у Вашингтоні отримав українське громадянство.

Тим часом сам режисер перебуває на фронті, куди пішов ще на початку повномасштабної війни. Кілька днів тому Сенцов повідомив, що зараз проходить навчання та готується до весняних боїв, щоб вигнати ворога з нашої землі.