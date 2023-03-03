Володимир Дантес розповів, як з'їздив у Харків, де виступив для ДСНС і Нацгвардії, а також відвіз командиру бригади машину. Після цього він відправився у Донецьку область за запрошенням Колі Сєрги й "Культурного десанту".

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Дантес дав концерти військовим

Я відверто думав, що наші виступи нікому не потрібні – ну що від тих пісень на фронті? Але одна справа – писати подяки в інстаграмі чи розповідати по телевізору. Зовсім інша справа – приїхати туди і подякувати кожному особисто,

– підкреслив артист.

Володимир Дантес також запросив й інших зіркових колег приїхати до військових саме на лінію вогню. "Запевнити, що ми не забуваємо про них, що ми їм надзвичайно вдячні і стараємось з усіх сил, щоб у них було все необхідне. Або іноді просто посидіти з ними у військовій частині, поїсти, попити чаю та послухати історії. Відчути як хлопці живуть рік, а потім заспівати разом просто під гітару — дуже зворушливо".



Володимир Дантес у Харкові / Фото з інстаграму Дантеса

Музикант зізнався, що вперше зрозумів, що таке приліт. Його він почув тричі. "І після першого в мене трапився діалог з військовою: – А що це? – Це приліт (затягує сигарету) – Судячи зі свисту це ж, бляха, близько! – Ну може кілометр чи менше… – видихає дим, – не знаю, я по морально-психологічному забезпеченню, у відстані не розбираюсь (сміється)".

Це не має ставати нашою повсякденністю, хоча вже стало. Ми не маємо забувати про фронт та героїв. І це – моє щоденне нагадування собі і вам про те, наскільки там важко. Не гіперболічно важко, а реально,

– підкреслив артист.

Дантес зізнався, що за два дні встиг дати 8 концертів. Ці два дні були для нього наче ціле життя. Та Володимир зазначив, що приїде ще не раз.



Дантес виступив для військових / Фото з інстаграму Дантеса