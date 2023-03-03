Ранее жена режиссера находилась в США, где и родила сына от Сенцова. Теперь молодая мама решилась вернуться в Украину.

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В Instagram-Stories Вероника Вельч опубликовала фото, на котором показалась в поезде с новорожденным сыном Демьяном. Напомним, что мальчик впервые увидел Украину.



Жена Сенцоза с сыном вернулась в Украину / Фото с ее инстаграммы

"Когда впервые увидел родное "от Сяна до Дона", – подписала фотографии Вероника.

В комментариях под сообщением жена режиссера подтвердила подписчикам, что вернулась домой. "Да! Наконец-то", – написала Вельч.



Жена Сенцова с сыном Демьяном / Фото из ее инстаграммы

Напомним, супруга режиссера с их сыном находилась в США. Там осенью прошлого года Демьян появился на свет. В январе уже в текущем году сын Олега Сенцова в Вашингтоне получил украинское гражданство.

Между тем, сам режиссер находится на фронте, куда ушел еще в начале полномасштабной войны. Несколько дней назад Сенцов сообщил, что сейчас проходит обучение и готовится к весенним боям, чтобы выгнать врага из нашей земли.