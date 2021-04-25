Федишин, Осадча, Ребрик: як українські зірки святкують Вербну неділю

Православні християни святкують Вербну неділю за тиждень до Великодня. Цього року це 25 квітня. Тому соціальні мережі рясніють зворушливими привітаннями українських зірок.

Хто з відомих і знаменитих пішов до храму у Вербну неділю, а хто відзначає вдома, дізнавайтеся в матеріалі Showbiz 24.

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Катя Осадча і Юрій Горбунов

Зіркове подружжя відвідало Володимирський собор у Києві, що показало у своїх інстаграмах. Ведуча підібрала широке картате пальто, яке поєднала з темно-синім шарфом, чорними джинсами скінні та черевиками з принтом. Волосся Катя Осадча заклала назад і не наносила косметику. Горбунов з'явився у Володимирському соборі в більш класичному образі. Пара зробила кілька пам'ятних селфі з вербовими гілочками в руках.

Віднині за тиждень Великдень! Зі святом, з Вербною неділею! Злагоди, здоров’я та миру всім нам,

– побажала Катя Осадча.

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Ірина Федишин

Співачка зі Львова з сім'єю побувала в Церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Вона зробила кілька кадрів у вишуканому білому пальті та розкішній вишиванці. Ірина Федишин позувала і з чоловіком Віталієм, і з синами Юрієм та Олегом, поділившися позитивним настроєм і зворушливими побажаннями.

Вітаю вас з Вербною неділею. Міцного усім здоров'я, любові, радості та злагоди у сім'ях,

– написала зірка.

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Лілія Ребрик

Популярна ведуча до храму не пішла, вона проводить Вербну неділю з сім'єю в заміському будинку посеред лісу. Лілія Ребрик влаштувала чуттєву родинну фотосесію, вбравши доньок Діану та Поліну в однакові рожеві вбрання. Діти пари з'явилися в кадрі не випадково. Зірка підкреслила, що сьогодні вони відзначають одразу два свята – Вербну неділю та День доньки.

"Ідеальне фото у Вербну неділю і в День донечок! Я не втомлююся дякувати долі за таких гарних, розумних і веселих дівчат! Вони в мене такі мудрі, такі кохані, але з характерами, з гостринкою", – поділилася Ребрик.

Вона додала, що як вони з чоловіком Андрієм Диким, так і доньки вчать їх життю. Діти допомагають подружжю відчувати світ глибше, радіти дрібницям і щиро дивуватися.

Світлана Тарабарова

Яскрава співачка також зауважила, що сьогодні подвійне свято. З цієї нагоди Світлана Тарабарова сфотографувалася з донечкою Марією та опублікувала кілька світлин підрослої дівчинки.

"Сьогодні подвійне свято. Вербна Неділя та День дочки. Від щирого серця вітаємо вас. Круто, що у нас є такі світлі та добрі свята, покликані зміцнити стосунки між батьками і дітьми", – наголосила Світлана Тарабарова.

Дружина Григорія Решетника

Сім'я шоумена відзначає Вербну неділю на Мальдівах, куди відправилася у відпустку. Тому дружина Григорія Решетника поділилася милим фото з трьома синами, зробленим за сніданком на розкішній терасі посеред тропічних дерев.

"Вітаємо усіх зі святом. Вербна неділя", – написала Христина Решетник.