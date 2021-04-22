Зіркова сім'я мріяла про відпочинок і нарешті вдалося відправитися в довгоочікувану відпустку. Наймолодший син Григорія та Христини – Олександр вперше побуває за кордоном. Батьки неабияк раді, що зможуть відпочити та показати щось нове своїм синам.

Цікаво Катерина Кухар розповіла про екстремальний відпочинок в джунглях на Шрі-Ланці: фото

Решетники летять у відпустку

Христина та Григорій на особистих сторінках в інстаграмі поширили фото, на яких позують разом з Іваном, Дмитром та Олександром в аеропорту "Бориспіль". Вони оприлюднили яскраві кадри, на яких зображені неймовірно щасливими.

Маленький Сашко сидів у зіркового татуся на шиї, а Дмитро та Іван – поруч на кріслах. Діти усміхалися та раділи, що зовсім скоро вони побувають в іншій країні та, ймовірно, на морі.

"Відпустка! Як я на тебе чекав! Ми всі чекали!", – написав у публікації ведучий.



Григорій Решетник з синами в аеропорту / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Христина також поділилася схожою світлиною. Вона зазнімкувала яскравий та емоційний момент, коли вперше летить у відпустку з трьома синами. Зіркова матуся щаслива, що зможе відпочити та подарувати дітям незабутні емоції.

"Я і моя молода команда відлітаємо", – з усмішкою написала знаменита дружина.



Христина Решетник з синами в аеропорту / Фото з інстаграму Христини Решетник