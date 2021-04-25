Зв'язок мами та доньки – особливий. Матусі можуть безперервно розповідати про своїх принцес, хизуватися красивими світлинами та досягненнями дочок. Також вони допомагають нащадкам реалізувати себе у бажаній галузі. Особливу увагу громадськості привертають зіркові доньки. У святковий весняний день дивіться матеріал про юних знаменитих красунь на Showbiz 24.

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Зіркові доньки

Кайя Гербер

19-річна дочка знаменитої топ-моделі Сінді Кроуфорд вже давно підкорює подіуми та камери фешн-фотографів. Вперше на подіумі Кайя Гербер з'явилася у вересні 2017 року, у віці 16 років, і після свого дебюту одразу змогла стати зіркою таблоїдів і популярних глянців. Однак, як стверджує Сінді Кроуфорд, вона не купує доньці місця на обкладинках глянців, бо якби й була така можливість, вона б це зробила ні для кого іншого, як для себе.

Ліла Грейс Мосс

Попри свій юний вік, 18-річна донька Кейт Мосс Ліла Грейс також встигла ввірватися у fashion-індустрію. Дівчина також дефілює по подіуму у вбраннях від люксових брендів. У жовтні 2018 року зіркова донька стала обличчям бренду Marc Jacobs, а в листопаді вперше знялася для обкладинки глянцю без знаменитої матері.



Кейт Мосс з донькою Лілою / Фото Getty Images

Дева Кассель

Поки що 16-річна Дева Кассель не досягла такого високого професійного рівня у модельному бізнесі як Кайя Гербер чи Ліла Грейс Мосс, але варто зазначити, що у неї в запасі є ще кілька років. Зіркова мама, Моніка Беллуччі, добряче оберігала свою доньку від папараці та світського життя, тому взагалі не публікувала з нею світлин у соціальних мережах. Однак репортерам все-таки вдалося підхопити красуню Деву Кассель під час її першої серйозної співпраці. Дівчина знялася у рекламній кампанії для Dolce & Gabbana, на презентацію якої чекають усі фанати.



Донька Монніки Беллуччі Дева Кассель / Фото з інстаграму фан-сторінки Монніки Беллуччі



Донька Монніки Беллуччі Дева Кассель / Фото з інстаграму фан-сторінки Монніки Беллуччі

Лілі-Роуз Депп

Про цю 21-річну красуню модний світ говорить вже давно. У грудні 2016 року Лілі-Роуз вперше вийшла на подіум і це одразу був показ Chanel. Їй вдалося вцілити в саме яблучко і одразу голосно про себе заявити. До сьогодні донька Джонні Деппа є однією з найзатребуваніших юних моделей і активно приймає пропозиції щодо співпраці та зйомок для глянців.



Джонні Депп і його донька Лілі-Роуз / Фото People



Джонні Депп і його донька Лілі-Роуз / Фотоколаж Showbiz 24

Норт Вест

Попри свій надто юний вік, 7-річна донька Кім Кардашян і Каньє Веста вже стала справжньою зіркою. Незабаром дівчинка стане відеоблогером, а також вона вже встигла постати на обкладинці глянцю без зіркової мами.

Злата Мітчелл

Найстаршій доньці Ольги Фреймут лише нещодавно виповнилося 15 років, однак вона вже має свою аудиторію прихильників і розвивається у різних сферах. Так, у травні 2018 року Злата Мітчелл випустила свою першу колекцію одягу, а також вона часто ділиться знімками та відеороликами зі змагань по танцях.

Марія Полякова

Довгі ноги, високий ріст і тонка талія 16-річної Марії Полякової також забезпечили їй відкриту дорогу у модельний бізнес. Старша донька епатажної української співачки розбурхує мережу провокативними світлинами, а нещодавно приголомшила зміною іміджу.

Принцеса Леонор

Старша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції – принцеса Леонор є спадкоємицею іспанського престолу. 15-річна дівчина часто з'являється на публіці з батьками, а нещодавно вперше сама відвідала один із заходів, що відбувся в Мадриді. Майбутня королева вже давно звикає до виконання монарших обов'язків.



Іспанська принцеса Леонор / Фото Getty Images



Іспанська принцеса Леонор з батьками та сестрою / Фото Getty Images