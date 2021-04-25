Кто из известных и знаменитых пошел в храм в Вербное воскресенье, а кто отмечает дома, узнавайте в материале Showbiz 24.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездные супруги посетили Владимирский собор в Киеве, что показали в своих инстаграмах. Ведущая подобрала широкое клетчатое пальто, которое сочетала с темно-синим шарфом, черными джинсами скинни и ботинками с принтом. Волосы Катя Осадчая уложила назад и не наносила косметику. Горбунов появился во Владимирском соборе в более классическом образе. Пара сделала несколько памятных селфи с ивовыми веточками в руках.

Через неделю Пасха! С праздником, с Вербным воскресеньем! Согласия, здоровья и мира всем нам,

– пожелала Катя Осадчая.

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Ирина Федишин

Певица со Львова с семьей побывала в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Она сделала несколько кадров в изысканном белом пальто и роскошной вышиванке. Ирина Федишин позировала и с мужем Виталием, и с сыновьями Юрием и Олегом, поделившись позитивным настроем и трогательными пожеланиями.

Поздравляю вас с Вербным воскресеньем. Крепкого всем здоровья, любви, радости и согласия в семьях,

– написала звезда.

Интересно Ирина Федишин презентовала клип в роскошном платье с глубоким декольте

Лилия Ребрик

Популярная ведущая в храм не пошла, она проводит Вербное воскресенье с семьей в загородном доме посреди леса. Лилия Ребрик устроила чувственную семейную фотосессию, одев дочерей Диану и Полину в одинаковые розовые наряды. Дети пары появились в кадре не случайно. Звезда подчеркнула, что сегодня они отмечают сразу два праздника – Вербное воскресенье и День дочери.

"Идеальное фото в Вербное воскресенье и в День дочерей! Я не устаю благодарить судьбу за таких красивых, умных и веселых девочек! Они у меня такие мудрые, такие любимые, но с характерами, с остринкой", – поделилась Ребрик.

Она добавила, что как они с мужем Андреем Диким, так и дочери учат их жизни. Дети помогают супругам чувствовать мир глубже, радоваться мелочам и искренне удивляться.

Светлана Тарабарова

Яркая певица также отметила, что сегодня двойной праздник. По этому случаю Светлана Тарабарова сфотографировалась с дочкой Марией и опубликовала несколько фотографий подросшей девочки.

"Сегодня двойной праздник. Вербное воскресенье и День дочери. От всей души поздравляем вас. Круто, что у нас есть такие светлые и добрые праздники, призванные укрепить отношения между родителями и детьми", – подчеркнула Светлана Тарабарова.

Жена Григория Решетника

Семья шоумена отмечает Вербное воскресенье на Мальдивах, куда отправилась в отпуск. Поэтому жена Григория Решетника поделилась милым фото с тремя сыновьями, сделанным за завтраком на роскошной террасе посреди тропических деревьев.

"Поздравляем всех с праздником. Вербное воскресенье", – написала Кристина Решетник.