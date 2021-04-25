Кто из известных и знаменитых пошел в храм в Вербное воскресенье, а кто отмечает дома, узнавайте в материале Showbiz 24.
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Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Звездные супруги посетили Владимирский собор в Киеве, что показали в своих инстаграмах. Ведущая подобрала широкое клетчатое пальто, которое сочетала с темно-синим шарфом, черными джинсами скинни и ботинками с принтом. Волосы Катя Осадчая уложила назад и не наносила косметику. Горбунов появился во Владимирском соборе в более классическом образе. Пара сделала несколько памятных селфи с ивовыми веточками в руках.
Через неделю Пасха! С праздником, с Вербным воскресеньем! Согласия, здоровья и мира всем нам,
– пожелала Катя Осадчая.
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Ирина Федишин
Певица со Львова с семьей побывала в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Она сделала несколько кадров в изысканном белом пальто и роскошной вышиванке. Ирина Федишин позировала и с мужем Виталием, и с сыновьями Юрием и Олегом, поделившись позитивным настроем и трогательными пожеланиями.
Поздравляю вас с Вербным воскресеньем. Крепкого всем здоровья, любви, радости и согласия в семьях,
– написала звезда.
Интересно Ирина Федишин презентовала клип в роскошном платье с глубоким декольте
Лилия Ребрик
Популярная ведущая в храм не пошла, она проводит Вербное воскресенье с семьей в загородном доме посреди леса. Лилия Ребрик устроила чувственную семейную фотосессию, одев дочерей Диану и Полину в одинаковые розовые наряды. Дети пары появились в кадре не случайно. Звезда подчеркнула, что сегодня они отмечают сразу два праздника – Вербное воскресенье и День дочери.
"Идеальное фото в Вербное воскресенье и в День дочерей! Я не устаю благодарить судьбу за таких красивых, умных и веселых девочек! Они у меня такие мудрые, такие любимые, но с характерами, с остринкой", – поделилась Ребрик.
Она добавила, что как они с мужем Андреем Диким, так и дочери учат их жизни. Дети помогают супругам чувствовать мир глубже, радоваться мелочам и искренне удивляться.
Светлана Тарабарова
Яркая певица также отметила, что сегодня двойной праздник. По этому случаю Светлана Тарабарова сфотографировалась с дочкой Марией и опубликовала несколько фотографий подросшей девочки.
"Сегодня двойной праздник. Вербное воскресенье и День дочери. От всей души поздравляем вас. Круто, что у нас есть такие светлые и добрые праздники, призванные укрепить отношения между родителями и детьми", – подчеркнула Светлана Тарабарова.
Жена Григория Решетника
Семья шоумена отмечает Вербное воскресенье на Мальдивах, куда отправилась в отпуск. Поэтому жена Григория Решетника поделилась милым фото с тремя сыновьями, сделанным за завтраком на роскошной террасе посреди тропических деревьев.
"Поздравляем всех с праздником. Вербное воскресенье", – написала Кристина Решетник.