Артист не відстає від трендів і показав свою версію вірусного танцю. Деякі шанувальники у коментарях зазначають, що ця версія є найкращою.

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Павло Зібров повторив танець Венздей Аддамс

65-річний артист постійно йде в ногу з часом. Про серіал "Венздей" говорить увесь світ, тому Зібров також записав ролик вірусного танцю головної героїні на святковому балу, який став одним з найпопулярніших трендів тік-току. Співак постав перед камерою у патріотичній футболці та з "живою рукою" на ім'я Річ на голові.

"Як вам моя версія Венздей?", – запитав Зібров у підписників.

У коментарях фоловери засипали артиста компліментами.

"Неймовірний! Сучасний! Найкращий! Дуже люблю!"

"Найкраща версія цього танцю!"

"Дякую, Павле Миколайовичу, за позитивні емоції після перегляду цього відео! Ви розвіяли мій смуток".

"Тренд можна закривати, краще вже не буде".

"Це пожежа!"

Зірки, які повторили танець Венздей