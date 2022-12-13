Артист не отстает от трендов и показал свою версию вирусного танца. Некоторые поклонники в комментариях отмечают, что эта версия является лучшей.

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Павел Зибров повторил танец Венздей Аддамс

65-летний артист постоянно идет в ногу со временем. О сериале "Венздей" говорит весь мир, поэтому Зибров также записал ролик вирусного танца главной героини на праздничном балу, который стал одним из самых популярных трендов тик-тока. Певец предстал перед камерой в патриотической футболке и с "живой рукой" по имени Рич на голове.

"Как вам моя версия Венздей?", – спросил Зибров у подписчиков.

В комментариях фоловеры засыпали артиста комплиментами.

"Невероятный! Современный! Лучший! Очень люблю!"

"Лучшая версия этого танца!"

"Спасибо, Павел Николаевич, за положительные эмоции после просмотра этого видео! Вы развеяли мою печаль".

"Тренд можно закрывать, лучше уж не будет".

"Это пожар!"

Звезды, повторившие танец Венздей