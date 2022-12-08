Серіал "Венздей" Тіма Бертона для Netflix став найпопулярнішим. Його вже обожнюють у 93 країнах світу. Lida Lee похизувалася світлиною, де зображена в образі головної героїні.

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Lida Lee в образі головної героїні серіалу "Венздей"

У 2021 році Lida Lee була учасницею проєкту "Танці з зірками". Відомо, що кожен ефір мав свою тематику. На "Вечорі кіно" артистка перевтілилася у Венздей Аддамс. На тлі обговорення нового серіалу Ліда пригадала той вечір та порівняла свій look з образом Дженни Ортеги, яка вже стала улюбленицею мільйонів глядачів у різних країнах світу.

Як щодо батлу між двома Венздей?

– написала Lida Lee під фото.



Lida Lee та Дженна Ортега / Фото з інстаграму співачки

В образах з сімейки Аддамсів Lida Lee та Олексій Базела станцювали запальну самбу. Після ефіру артистка прокоментувала виступ: "Венздей і Пагслі Аддамси показали свій бешкетний характер на паркеті. Наша самба була дуже ексцентричною, темп, танець, пісня, образи, наші емоції! Ми не одразу в них вжилися, але згодом зрозуміли – та це ж ми! Які є насправді".

Lida Lee в образі Венздей Аддамс на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

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