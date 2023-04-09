На пасхальной службе будущий монарх Чарльз ІІІ появился со всем семейством – принцем и принцессой Уэльскими, сестрой Анной и ее дочерью Зарой Тиндалл с мужем и дочерьми, братом Эдвардом и его женой Софи.

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Королевская семья на Пасху 2023 года

В часовню Святого Георгия пригласили даже скандального принца Эндрю, который в последний раз появлялся на людях на похоронах Елизаветы II в сентябре 2022 года. С ним были дочери – беременная принцесса Евгения с мужем Джеком и стройная Беатрис из Эдоардо Мапелли Моцци.

Примечательно, что Уильям и Кейт Миддлтон привели своих троих детей – 9-летнего принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и даже 4-летнего принца Луи. Это впервые Луи посещает пасхальную службу в часовне Святого Георгия. В то время как для его старших брата и сестры это во второй раз.

Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол на пасхальной службе

Интересно, что в Пасху Кейт Миддлтон надела платье-пальто королевского синего цвета с бархатным воротником и диагональными карманами с клапанами. Это образ от ее любимого бренда Catherine Walker. В последний раз она появлялась в нем на службе ко Дню Содружества 2022 года.

Однако принцесса Уэльская несколько поменяла look. Платье-пальто кобальтового оттенка она скомбинировала со шляпой Lock&Co и клатчем Emmy London в тон, а замшевые туфли Gianvito Rossi выбрала нюдового цвета.

Правда, наибольшее внимание общественности привлек маникюр Кейт Миддлтон. Она накрасила ногти темно-красным лаком, что якобы нарушает королевский протокол. Это при том, что обычно принцесса Уэльская выбирала естественные оттенки – полупрозрачные, невзрачные, тускло-розовые.

Лак для ногтей "цвета кожи" является предпочтительным, поэтому алый и ярко-розовый, например, некорректны, особенно для официальных случаев и особенно во время траура,

– отметил эксперт по британскому этикету Уильям Хэнсон.

Напомним, всего несколько недель назад принц Уильям тоже нарушил королевское правило. Он встретился с украинскими беженцами в Варшаве и сделал селфи с мальчиком на его телефон. Это якобы до сих пор запрещено в британской королевской семье.