Ведучий Даніель Салем після війни всиновить дитину, яка втратила батьків

Ведучий Даніель Салем з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони. За час війни він вирішив, що після перемоги візьме в сім'ю дитину, батьки якої загинули під час війни.

За 3 місяці служби в ТрО Даніель неодноразово евакуйовував дітей. Днями ведучий побував у дитячій обласній лікарні, вирішив, що після війни стане батьком для дитини, яка через російське вторгнення залишилася сиротою.

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Даніель Салем планує всиновити дитину

"Я вважаю, що ми, українці, – велика нація. На нас зараз є велика відповідальність – не підвести нашу країну, батьків, міста. Одне з таких рішень, яке мене піднесе зсередини і дасть мотивацію рухатися далі – вдочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків. Це моє бажання. Під час війни це неможливо зробити, але можна стати опікуном. Після того, як все закінчиться, вона офіційно стане моєю донькою. Можливо, всиновлю. Можливо, це буде хлопчик. Я не знаю", – сказав Салем.

Дружина Даніеля ще не знає про таке рішення, але чоловік впевнений, що кохана його підтримає. Адже необхідно розуміти, що є багато дітей, які зараз залишилися самотніми.

Треба розуміти, за що нам ця війна. Якщо ми не можемо допомогти близьким, то все це даремно. Треба допомагати. Неважливо, де ти служиш, чим займаєшся. Я вважаю, що моя місія – дати життя дитині, яка втратила батьків,

– наголосив Даніель.

Ведучий розуміє той біль та відчуття, які доводиться переживати зараз дітям, що втрачають батьків. Даніель сам виріс без батьків і розуміє, наскільки важливо, щоб у дитини були мама й тато. Схоже, що зовсім скоро в його доньки Санти-Луни буде братик або сестричка.

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