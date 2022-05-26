За 3 месяца службы в ТрО Даниэль неоднократно эвакуировал детей. На днях ведущий побывал в детской областной больнице, решил, что после войны станет отцом для ребенка, который из-за российского вторжения остался сиротой.

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Даниэль Салем планирует усыновить ребенка

"Я считаю, что мы, украинцы, – большая нация. На нас сейчас есть большая ответственность – не подвести нашу страну, родителей, города. Одно из таких решений, которое меня преподнесет изнутри и даст мотивацию двигаться дальше – удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей. Это мое желание. Во время войны это невозможно сделать, но можно стать опекуном. После того, как все закончится, она официально станет моей дочерью. Возможно, усыновлю. Возможно, это будет мальчик. Я не знаю", – сказал Салем. .

Жена Даниэля еще не знает о таком решении, но мужчина уверен, что возлюбленная его поддержит. Ведь необходимо понимать, что много детей, которые сейчас остались одинокими.

Надо понимать, за что нам война. Если мы не можем помочь близким, все это зря. Надо помогать. Не важно, где ты служишь, чем занимаешься. Я считаю, что моя миссия – дать жизнь ребенку, потерявшему родителей,

– подчеркнул Даниэль.

Ведущий понимает ту боль и ощущения, которые приходится переживать сейчас теряющим родителей детям. Даниэль сам вырос без родителей и понимает, как важно, чтобы у ребенка были мама и папа. Похоже, что совсем скоро у его дочери Санти-Луны будет братик или сестренка.

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