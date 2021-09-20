Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук показала романтичний сюрприз від чоловіка: фото

У лютому українська телеведуча Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за казахського бізнесмена Алмаза. Чоловік справжній романтик, без кінця вражає дружину сюрпризами. На річницю заручин він влаштував для неї політ на повітряній кулі.

35-річна Іванна Онуфрійчук і Алмаз святкують річницю заручин не раз на рік, а щомісяця – 12 разів на рік. Так, 8 вересня, незадовго після першого випуску "Танців з зірками", бізнесмен запросив дружину політати на повітряній кулі над мальовничою Швейцарією.

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З висоти пташиного польоту ведуча голдруму на "Танцях з зірками" не лише побачила зелені гори й блакитні озера, а й скуштувала страви високої кухні. Навіть на повітряній кулі Алмаз спромігся організувати ресторанну подачу.

Щомісяця ми з коханим відзначаємо річницю наших заручин і кохання. Він влаштував мені романтичний політ над Швейцарією, і хочу сказати, що лобстера з ресторанною подачею у повітрі я ще не куштувала,

– поділилась Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук на повітряній кулі / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"