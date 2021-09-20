35-летняя Иванна Онуфрийчук и Алмаз празднуют годовщину помолвки не раз в год, а ежемесячно – 12 раз в год. Так, 8 сентября, незадолго после первого выпуска "Танцев со звездами", бизнесмен пригласил жену полетать на воздушном шаре над живописной Швейцарией.

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С высоты птичьего полета ведущая голдрума на "Танцах со звездами" не только увидела зеленые горы и голубые озера, но и попробовала блюда высокой кухни. Даже на воздушном шаре Алмаз удосужился организовать ресторанную подачу.

Каждый месяц мы с любимым отмечаем годовщину нашей помолвки и любви. Он устроил мне романтический полет над Швейцарией, и хочу сказать, что лобстера с ресторанной подачей в воздухе я еще не пробовала,

– поделилась Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук на воздушном шаре / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"