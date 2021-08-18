Іванна організувала для чоловіка Алмаза масштабне свято. Бізнесмену з Казахстану виповнилося 40 років. Онуфрійчук зазначила, що коханий не хотів відзначати ювілей, тому організацію свята взяла на себе вона.

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День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук

Святкування Онуфрійчук влаштувала у Швейцарії, в готелі Victoria Jungfrau. У розкішному приміщенні зібрала найрідніших людей для Алмаза, замовила святковий торт у вигляді корабля та виконавців, які тішили живою музикою, поєднуючи сучасні та класичні інструменти.

Організувала для коханого свято. Сподіваюся, це день народження він запам'ятає на все життя,
– поділилася Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Іванна Онуфрійчук
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Іванна Онуфрійчук
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Іванна Онуфрійчук
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Іванна Онуфрійчук
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Родзинкою свята стала пісня, яку дівчина наживо виконала для коханого. Іванна підготувала композицію Аліси Мон – "Алмаз". Відео виступу Онуфрійчук опублікувала у своєму інстаграмі, підписавши: "Пісня для нього".

Підписники знаменитості оцінили такий подарунок. У коментарях вони наголошують, що в Іванни чудовий голос.

  • "Неперевершений подарунок – насолода твоїм співом!"
  • "Дуже гарний голос!"
  • "Час на сцену!"
  • "Від серця… У вашому виконанні ця пісня звучить зовсім по-новому".
  • "Вау! Неймовірно гарно!"