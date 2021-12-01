"Ведуча ніяка, для фону взяли": як Іванна Онуфрійчук відповідає на закиди хейтерів

У вересні Іванна Онуфрійчук стала ведучою "Танців з зірками", але не всі телеглядачі задоволені її появою у шоу. Публіка переконана, що на телебачення її влаштував чоловік-мільйонер. Як вона на це реагує, читайте нижче.

Не всі фани "Танців з зірками" задоволені тим, що Іванна Онуфрійчук посунула Тіну Кароль і заняла її місце в голдрумі. З першого прямого ефіру на дівчину ллється багато хейту. Вона наважилась відповісти на найобразливіші коментарі.

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У мережі 35-річній дружині мільйонера закидають різне:

"Ведуча ніяка";

"Нарешті, може, вже не буде ведучою голдруму, а піде в декрет";

"Чому постійно говорить лише Горбунов? Іванку для фону взяли?";

"Чому її всі так піарять? Вона ж ноунейм";

"Без тижня день на шоу, а вже такий пафос".

Так, знаменитість запевнила, що не піде з "Танців з зірками" навіть тоді, коли завагітніє. Вона готова з'являтися в голдрумі з величезним животом. Ба більше, на телебаченні Іванна шість років, тому, на її думку, в них з Горбуновим склався чудовий і професійний тандем.

А ви які? Ну вийдіть, проведіть "Танці з зірками", дуже хочу на вас подивитись... Я не тільки там стою мовчу. Я прикрашаю цей неймовірний проєкт. Милуйтеся,

– іронічно відповіла Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з Юрієм Горбуновим на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, ім'я нової ведучої "Танців з зірками" оголосили на початку вересня, за два дні до старту п'ятого сезону. Іванна розповідала, що після відмови Тіни Кароль продюсер Володимир Завадюк зателефонував їй особисто, тому жодних кастингів вона не проходила. Сама знаменитість пояснює це тим, що "непогано зарекомендувала себе як ведуча балкону в минулих сезонах".