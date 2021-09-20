До п'ятого сезону "Танців з зірками" Іванну Онуфрійчук знали як модель і ведучу телешоу "Без краватки". Однак несподівано для публіки вона стала колегою одного з найпопулярніших шоуменів країни Юрія Горбунова. За словами красуні, вона не проходила жодних кастингів і проб.

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Дружина бізнесмена з Казахстану нібито сподобалась продюсерам, коли минулого року була ведучою зіркового балкона. Другий випуск "Танців з зірками" вона вела в парі з харизматичним Євгеном Котом, а грандіозний суперфінал – з Сергієм Мельником, Арамом Арзуманяном, Дмитром Танковичем, Позитивом, Іраклі Макацарією, Олександром Поповим.

Наскільки зрозуміла, я непогано зарекомендувала себе як ведуча балкону в минулих сезонах. Коли почула цю пропозицію, у мене відняло мову, я реально хотіла розплакатися,

– розповіла Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з Євгеном Котом / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Як дружина доларового мільйонера, Іванна Онуфрійчук провела 1 ефір "Танців з зірками" в сукні від Dior з осінньої колекції 2021 року. У такій акторка Розамунд Пайк виходила на червону доріжку Каннського кінофестивалю.