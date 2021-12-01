Не все фанаты "Танцев со звездами" довольны тем, что Иванна Онуфрийчук подвинула Тину Кароль и заняла ее место в голдруме. С первого прямого эфира на девушку льется много хейта. Она осмелилась ответить на самые обидные комментарии.

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В сети 35-летней жене миллионера вменяют разное:

"Ведущая никакая";

"Наконец, может, уже не будет ведущей голдрума, а уйдет в декрет";

"Почему постоянно говорит только Горбунов? Иванку для фона взяли?";

"Почему ее все так пиарят? Она же ноунейм";

"Без недели день на шоу, а уж такой пафос".

Так, знаменитость заверила, что не уйдет из "Танцев со звездами" даже тогда, когда забеременеет. Она готова появляться в голдруме с огромным животом. Более того, на телевидении Иванна шесть лет, поэтому, по ее мнению, у них с Горбуновым сложился замечательный и профессиональный тандем.

А вы какие? Ну выйдите, проведите "Танцы со звездами", очень хочу на вас посмотреть... Я не только там стою, молчу. Я украшаю этот невероятный проект. Любуйтесь,

– иронично ответила Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с Юрием Горбуновым на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, имя новой ведущей "Танцев со звездами" объявили в начале сентября, за два дня до старта пятого сезона. Иванна рассказывала, что после отказа Тины Кароль продюсер Владимир Завадюк позвонил ей лично, поэтому никаких кастингов она не проходила. Сама знаменитость объясняет это тем, что "неплохо зарекомендовала себя как ведущая балкона в прошлых сезонах".