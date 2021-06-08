40-річна виконавиця Тоня Матвієнко публічно привітала коханого Арсена Мірзояна з річницею шлюбу. 8 червня 2017 року року, за тиждень до пишної церемонії, закохані стали чоловіком і дружиною. На відміну від весілля, розпис був досить скромний.

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Для офіційної церемонії в РАЦСі співачка обрала білу мінісукню з червоним і зеленим орнаментом на плечах. Вбрання зіркова наречена поєднала з босоніжками на шпильках, волосся розпустила та довершила лаконічним вінком з ромашками. Тоді як Арсен Мірзоян був одягнений у бордові штани та сорочку пудрового кольору.

Закохані розписалися в присутності трьох друзів. Ані Ніна Матвієнко, ані доросла донька Тоні від першого шлюбу не були присутні на камерному торжестві. Після укладання шлюбу молодята не відправилися до ресторану, а пили шампанське з пластикових стаканчиків просто надворі.

Нам офіційно з Арсеном Мірзояном 4 роки,

– написала Тоня Матвієнко.

Додамо, не так давно Арсен Мірзоян відверто зізнавався, що покинув дружину заради Тоні Матвієнко. До знайомства з донькою легендарної української співачки, яке відбулося на шоу "Голос країни", чоловік був одружений з Анною. Артист довго думав, чи зізнаватися їй про нове кохання, однак все ж вирішив бути чесним. Додамо, перша дружина народила Мірзояну двох синів, яким він після розлучення залишив все і сплачував аліменти.