Вдруге співачка з України завоювала премію Євросоюзу: хто вона

Українська виконавиця Аліна Паш отримала нагороду Music Moves Europe Awards 2022 — премію Європейського Союзу, що покликана підтримати нових артистів. Торік таку ж нагороду завоювала українська реп-зірка Alyona Alyona.

Оголошення результатів премії відбулось 20 січня під час фестивалю-шоукейсу ESNS у Нідерландах. На нагороду претендували 14 виконавців з різних країн Європи, проте українці Аліні Паш вдалось вибороти премію разом з представниками Ірландії (Denise Chaila), Угорщини (Дeva), Франції (Mezerk) та Нідерландів (Blanks).

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Сильний віжуал, сильний продакшн. Справді цікава та унікальна артистка. Дійсно, можна відразу сказати, які цінності вона відстоює,

– прокоментувало журі перемогу Аліни Паш.

Зазначимо, що почесним членом журі стала українська реперка Ayona Alyona, яка минулого року перемогла в основній номінації та стала фавориткою фанатського голосування. Відтак, дві українки вже два роки поспіль підкорили європейську сцену.

Аліна Паш, окрім самої нагороди, отримала приз у 10 тисяч євро.

"Дякую за те, що моя культура, яку я несу, може бути помічена десь ще у Європі, у світі. Це так особливо для мене. Тому що я відчуваю це місією своєї душі", – заявила Аліна Паш під час нагородження.



Аліна Паш перемогла у премії Євросоюзу Music Moves Europe Awards / Фото з інстаграму Slukh.media