Відома українська ведуча та зіркова матуся Василіса Фролова часто з'являється на світських заходах. На святкування 20-річчя журналу ELLE в Україні вона прийшла з чоловіком, але без сина.

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Чому Василіса Фролова не наймає няню

Зірка розповіла, що 6-місячного сина Родіона вона залишила зі своєю мамою. Однак няню вона наймати поки що не планує.

Ми принципово не кличемо нікого допомагати. Я дуже насолоджуюся цим моментом, бо я так довго про це мріяла, що не хочу поки що віддавати маленьку дитину комусь нерідному. Хоча, мені здається, що скоро ми будемо звертатися до послуг нянь,

– розповіла ведуча.

Зазначимо, що під час попередніх стосунків Василіси Фролової, що тривали 11 років, зірка вирішила, що вже не зможе стати мамою. Тому коли вона незаплановано завагітніла від продюсера Дмитра Котеленця, то була дуже здивована.



Василіса Фролова з сином / Фото з інстаграму Василіси Фролової

Зазначимо, що на відміну від Василіси Фролової, українська блогерка Даша Квіткова знайшла няню для сина вже на третій тиждень після пологів. Тоді на неї звалилась хвиля критики, адже раніше дружина Нікіти Добриніна казала, що не чекає допомоги ні мам, ні бабусь.

Однак Даша наголосила, що в перші два тижні життя сина хотіла сама розібратися в певних деталях виховання, щоб самій керувати нянею, а не щоб няня керувала нею.