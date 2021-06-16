Днями телеведуча дала відверте інтерв'ю. Зірка розповіла, що Дмитро Котеленець – батько сина Родіона – з'явився у її житті доволі спонтанно. Хоча Василіса та Дмитро знали один одного близько 15 років.

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Василіса Фролова вразила зізнанням про батька сина

Знаменитість у той момент закінчувала ремонт у квартирі, яку довго шукала. Вона почала листуватися з продюсером Дмитром Котеленцем, і таке спілкування було дуже невимушеним та приємним для обох.

Ми з ним просто переписувалися і це виявилося дуже весело. Він раптом опинився у мене в гостях, я кажу, от поїхали перевозити коробки, я тут переїжджаю. І ми пів на п'яту ранку почали перевозити коробки з книгами. Все дуже швидко закрутилося. І виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою. Тому що мені треба було заземлитися і треба було там вперше переночувати, щоб завагітніти,

– зізналась Василіса.

Ведуча уточнила, чи справді Фролова завагітніла після першого сексу з Дмитром. На що жінка відповіла: "Все ти правильно розумієш".

Телезірка також додала, що рахує початок стосунків від дня вагітності: "Ми наші стосунки рахуємо з вагітністю. Він говорить: "Скільки ми там з тобою знайомі? Другий триместр?".

Інтерв'ю з Василісою Фроловою: дивіться відео онлайн

Попередні стосунки Василіси Фролової

Телеведуча розповіла, що до несподіваного роману з Дмитром Котеленцем вона 11 років зустрічалась з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Василіса зізналась, що пара навіть побудувала будинок, у якому була дитяча кімната. Однак з дітьми так і не склалося.

Дитяча була у будинку, який ми будували. Потім я йшла, потім приходила. А от побудували будинок і однаково не складалося і дітей я дуже хотіла, вони не виходили. Я була впевнена, що в мене вже не буде дітей,

– зізналася Фролова.

Стосунки з Олександром Стрижельчиком припинилися, коли Василіса завагітніла від нового коханого. Та розрив був не надто приємним.

"Ми погано розійшлися. В один момент, він це дуже важко пережив. Я завагітніла й одразу сказала, що все, вибачте, ось так… Діма чудовий батько, я вдячна долі, що ми зустрілися, – наголосила зірка.

Нагадаємо, що Василіса Фролова усю вагітність приховувала, хто є батьком її дитини. Одного разу вона зізналась, що він – відомий телевізійний продюсер. Та на церемонії YUNA 12 травня пара вперше вийшла у світ разом і стало відомо, що це – Дмитро Котеленець.