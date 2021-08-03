23-річна Даша Квіткова поскаржилася, що не справляється з маленьким сином сама. Оскільки дівчина проти того, щоб дітей виховували бабусі, вона знайшла няню. Блогерка пообіцяла постійно бути з малюком і годуватиме його грудьми, няня лише страхуватиме її.

До теми Даша Квіткова пояснила, чому хрестила сина вдома і не покликала батьків

Переможниця "Холостяка" зізналась, що це рішення вони з Нікітою Добриніним прийняли після того, як вона не спала ночами й остаточно виснажилася.

Після цього фото, моїх очей і втомленого стану ми знайшли няню,

– повідомила Даша Квіткова.

Даша Квіткова / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Однак не всі фоловери блогерки зраділи такій новині. Вони пригадали, що одразу після пологів Даша Квіткова категорично відмовлялась від допомоги рідних. Новоспечена матуся заявляла: вони з Добриніним справлятимуться самі – без бабусь і нянь:

"Бабусі немає, няні немає, а люди казали. Ласкаво просимо в клуб";

"Правильно, але навіщо треба було говорити "жодних нянь і помічників, хочемо самі прожити все це";

"Казали, що жодних нянь. Діти – це не так легко, як ви собі уявляли".

Ми казали, що нам не треба допомога перші два тижні, тому нас вдома не чекала няня чи бабуся. Ми розбиралися зі всім самі. Нарешті я можу диктувати няні та бабусі, що робити, а не вони мені,

– пояснила Даша Квіткова.

Блогерка розповіла, що буде з сином цілодобово, а няня лише "охоронятиме його сон", коли вона з'ясовуватиме робочі питання, готуватиме чи буде в душі.

Щоправда, Даша Квіткова таки визнала – у них з Нікітою Добриніним, як і в усіх інших людей, бувають проколи та змінюються думки. За її словами, вони не повинні нести статус "ідеальності".

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Додамо, невдовзі Даша Квіткова повертатиметься у форму після пологів – посилено займатиметься спортом. У декрет вона йти не збирається, тому не дивно, що допомога няні знадобилась їй так швидко.