С эмоциональными обращениями выступили ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, актриса Елена Кравец и гимнастка Лилия Подкопаева. Они призывают россиян с многомиллионной аудиторией не молчать, выходить на митинги и остановить убийцу. А также обращаются к матерям, сыновей которых Путин отправил умирать в Украине.

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Катя Осадчая

"Я Катя Осадчая, украинская телеведущая и журналистка. 24 февраля на мою страну напала Россия. В плен попадают ребята разных возрастов, среди которых большей частью 2002 года рождения. В том же году родился мой сын. И что, освобождают, спасают? Что, мы неонацисты? Что это такое? Что это за слова такие? Вы же все нас знаете! Мы эти "неонацисты". Я говорю на трех языках, не надо меня спасать!

Я знаю очень много людей, публичных людей с украинскими паспортами, которые сейчас молчат. Это преступление против своей страны. Сожгите паспорт! Разорвите его! Получите русский! И больше не приезжайте! Никогда! Или делайте что-нибудь. Говорите со своей аудиторией, выходите на митинги, пойте! Вы все так хорошо пели, почему вы сейчас не можете сплотиться и сделать что-то всколыхнущее Россию, что заставит всех выйти на митинг? Саша Рева, Артур Пирожков, человек из Донецка, с украинским паспортом. Ты пользовался им 8 лет, чтобы без проблем пересекать границу и ездить на корпоративы. Было очень удобно, а что теперь? Я могу еще долго пересчитывать. Не молчите! Говорите! Останавливайте убийцу! Остановите Путина! Это в ваших силах!".

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Юрий Горбунов

"Меня зовут Юрий Горбунов, я украинский телеведущий и кинопродюсер. Россияне, да, наверное, вы находитесь в обмане, глядя российское телевидение и читая пропагандистскую прессу. Но весь мир, кажется, даже на других планетах знают, что происходит в Украине уже 6 день. Русские и белорусские матери, ваши сыновья убивают мирных жителей. Бомбят Киев и всю Киевскую область, Харьков. Уже 6 тысяч ваших детей убили в Украине. Вы для этого их рожали и воспитывали? Вы такого будущего хотели для них?".

Лилия Подкопаева

"Это я, Лилия Подкопаева, олимпийская чемпионка. Вы просто обязаны знать правду. Правда в том, что Россия – агрессор. Россия развернула не спецоперацию, а полномасштабную войну. В 9:46 российский снаряд попал в жилой дом в Харькове, другой – в центре Умани. 6 человек погибли и 12 ранены в Броварах.Возможно вы не знаете, но российская армия привезла с собой мобильные крематории.

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Украинская армия будет биться до конца, защищать нашу Родину. За 4 дня войны Украина в своем небе сбила 29 российских самолетов, 29 вертолетов. Наши солдаты на своей земле разгромили 191 ваш танк, 816 броневиков. Вы потеряли 2 корабля и 5 ПВО. Я хочу призвать всех матерей России, всех россиян. Говорите! Не молчите! Ваше слово имеет значение! Стоп агрессору! Стоп Путину! Стоп войне!".

Елена Кравец

"Привет. Это я, Елена Кравец. И сейчас будут просто факты, которые, наверное, не совпадают с тем, что вы слышите по телевизору. Но это та реальность, в которой мы живем. Ракеты ударили по Киеву, Харькову, Одессе, Краматорску, Мариуполе. Еще 18 жертв воздушных ударов в Одессе. Российские войска прорвали государственную границу Украины и Киевской области Начались бои в Сумах, Харьков до сих пор стоит, Херсон, Одесса, остров Змеиный. Все эти территории – наши. Это спокойные территории с мирным населением, которое сейчас обстреливает и уничтожает ваша армия.

В плен попадают русские солдаты, с которыми по-человечески обращаются, оперируют их. Они говорят, что их отправили на учебу, они не знали, куда уходят. Остановите, пожалуйста, своего президента, пока не поздно. Многие говорят: "Как же мы выйдем на улицы? Нас посадят в автозаки, мы тогда сядем". В 2014 году у нас был президент Янукович. После того, как на улицах Киева избили студентов, вышли миллионы людей, с которыми не справился ни один беркут. Да, у нас были жертвы, многие погибли за установление справедливости. Но если вас много – вы непобедимы, потому что их меньше! Вы будете дальше сидеть и смотреть? Делайте что-нибудь!".

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