У ванній: Ріанна показала оголений вагітний животик – фото майбутньої матусі

Барбадоська співачка Ріанна чекає на народження первістка! Ця новина днями приголомшила весь світ, а тепер зірка поділилася зворушливим фото в мережі.

На її вагітність чекали мільйони шанувальників. Та й сама Ріанна мріяла стати мамою. Вже через декілька місяців вона народить малюка від коханого A$AP Rocky.

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Нове фото вагітної Ріанни

Світлини вагітної артистки декілька днів тому оприлюднив фотограф, а на її сторінці вони з'явилися лише сьогодні. Ріанна опублікувала зворушливий знімок, який зробила у ванній кімнаті. Артистка позувала на камеру в яскравій помаранчево-блакитній футболці, яку підняла до верху й оголила животик. На руках в Ріанни були помаранчеві шкіряні рукавиці, волосся вкладене в кучері, а на обличчі – легкий макіяж у натуральних відтінках.



Вагітна Ріанна / Фото з інстаграму співачки

Ріанна та її коханий тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Вони рідко з'являються на світських заходах, не публікують спільні фото в мережі. Та звістка про те, що закохані чекають на народження малюка, швидко розлетілася світом. Тепер фанати чекають нових подробиць щодо статі, пологів, а також весілля, яке Ріанна та A$AP Rocky запланували на 2022 рік.