На її вагітність чекали мільйони шанувальників. Та й сама Ріанна мріяла стати мамою. Вже через декілька місяців вона народить малюка від коханого A$AP Rocky.

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Нове фото вагітної Ріанни

Світлини вагітної артистки декілька днів тому оприлюднив фотограф, а на її сторінці вони з'явилися лише сьогодні. Ріанна опублікувала зворушливий знімок, який зробила у ванній кімнаті. Артистка позувала на камеру в яскравій помаранчево-блакитній футболці, яку підняла до верху й оголила животик. На руках в Ріанни були помаранчеві шкіряні рукавиці, волосся вкладене в кучері, а на обличчі – легкий макіяж у натуральних відтінках.



Вагітна Ріанна / Фото з інстаграму співачки

Ріанна та її коханий тримають особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Вони рідко з'являються на світських заходах, не публікують спільні фото в мережі. Та звістка про те, що закохані чекають на народження малюка, швидко розлетілася світом. Тепер фанати чекають нових подробиць щодо статі, пологів, а також весілля, яке Ріанна та A$AP Rocky запланували на 2022 рік.

Зверніть увагу! Ріанна не єдина зірка, на пологи якої чекає весь світ. Зовсім скоро народиться друга дитина світської левиці та блогерки Кайлі Дженнер. Також на поповнення чекає модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Більше про майбутніх матусь читайте за посиланням.