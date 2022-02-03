Ее беременности ждали миллионы поклонников. Да и сама Рианна мечтала стать мамой. Уже через несколько месяцев она родит малыша от любимого A$AP Rocky.

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Новое фото беременной Рианны

Фотографии беременной артистки несколько дней назад обнародовал фотограф, а на ее странице они появились только сегодня. Рианна опубликовала трогательный снимок, сделанный в ванной комнате. Артистка позировала на камеру в яркой оранжево-голубой футболке, которую подняла вверх и обнажила животик. На руках у Рианны были оранжевые кожаные перчатки, волосы уложены в кудри, а на лице – легкий макияж в натуральных оттенках.

Беременная Рианна / Фото из инстаграма певицы

Рианна и ее возлюбленный держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Они редко появляются на светских мероприятиях, не публикуют общие фотографии в сети. Но весть о том, что влюбленные ждут рождения малыша, быстро разлетелась по миру. Теперь фанаты ждут новых подробностей относительно пола, родов, а также свадьбы, которую Рианна и A$AP Rocky запланировали на 2022 год.

Обратите внимание! Рианна не единственная звезда, роды которой ждет весь мир. Совсем скоро родится второй ребенок светской львицы и блогерши Кайли Дженнер. Также пополнения ждет модель Рози Хантингтон-Уайтли. Больше о будущих мамах читайте по ссылке.