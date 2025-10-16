Колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус поділився новиною на своїй сторінці. Про це повідомляє Showbiz 24.

Захисник опублікував фото з дружиною. Він постав у темному костюмі та білій сорочці. Валерій тримав за руку кохану, яка обрала білу сукню без рукавів і з довгим шлейфом та фатою.

Військовий приховує свою дружину, тому обрав фото, де вони зображені зі спини. Видно лиш те, що в обраниці Маркуса – коротке руде волосся.

Військовий повідомив про одруження у лютому 2023 року. Ймовірно, тоді він просто розписався з обраницею. Тепер же Валерій вирішив скористатися відпусткою та відсвяткувати подію.

Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось,

– прокоментував Маркус.



Валерій Маркус з дружиною / Фото з соцмереж Валерія Маркуса

Нагадаємо, в інтерв'ю для каналу "Бомбардир" Валерій Маркус сказав, що не готовий ділитися, чим займався останнім часом. Але поділився планом на майбутнє. Його головна ціль - зберегти державу і державність на території України.

