Журналіст пригадав першу розмову з сином після поранення в інтерв'ю для "Комерсант Український". Ярослав зателефонував йому через кілька годин після обстрілу, передає Showbiz 24.

Він зателефонував через кілька годин і каже: "Сядьте. Був приліт і в мене немає руки". Оце я пам'ятаю. Це діра номер два в моєму житті… Від смерті там скільки? Де рука, а де голова – два сантиметри,

– розповів Костянтин Грубич.

Ведучий зізнався, що не пам'ятає, що саме відповів сину. Але протягом перших п'яти хвилин встиг обміркувати організаційні питання та намагався звернутись до Superhumans щодо протезування.

"Потім я кажу Ярославу, що ми до тебе їдемо. Він відповідає: "Без самодіяльності. Мене звідси будуть евакуювати, тому завтра мене тут не буде. Не треба їхати". А вже зранку я зателефонував лікарю, який сказав, що нікуди не будуть евакуювати, бо він дуже важкий. Треба, щоб він тут побув кілька днів. Ну, словом, ми поїхали туди", – розповів журналіст.

Найбільше Грубича здивувало те, як тримався його син. Костянтин назвав це його "найбільшим подвигом". Адже сила, яку він відчув від Ярослава, заспокоїла всю сім'ю від надмірних переживань.

Раніше Костянтин Грубич на своїй сторінці у фейсбуці розповів про наслідки атаки росіян на Полтавщину. Журналіст поділився, що приліт стався неподалік його рідного дому.

Що відомо про Ярослава Грубича?