Володимир Ращук розсекретив стать малюка та поділився першим фото з новонародженою дитиною. Про це повідомляє Showbiz24 з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Ращука.
До слова Автор ютуб-каналу Geek Journal, який в ЗСУ, став батьком
Актор та військовослужбовець сповістив, що у нього та його дружини-акторки народився син. Малюк з'явився на світ у неділю, 5 жовтня. Хлопчику вже обрали ім'я – Ярема.
05.10.2025. Ращук Ярема Володимирович. Вікторіє, дякую за сина,
– написав Володимир Ращук.
Також актор-воїн поділився першим фото з новонародженим сином. Він показав, як разом з дружиною тримає хлопчика за крихітну ручку.
Володимир Ращук та його дружина Вікторія з сином / Фото з інстаграму Володимира Ращука
Зауважимо, в інтерв'ю виданню OBOZ.UA Володимир Ращук зізнавався, що війна сильно вплинула на його стосунки з дружиною Вікторією. З одного боку, почуття загострилися, а з іншого – щоразу після розлуки доводиться немов знайомитися з іншою людиною.
Чим відомий Володимир Ращук?
- Володимир Ращук – актор, спортсмен та музикант. Він народився у Маріуполі, а першу популярність здобув завдяки ролі у кримінальному детективі "Відділ 44".
- З початку повномасштабного вторгнення Володимир Ращук долучився до війська. Зокрема, він служить у батальйоні "Свобода" бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж". Як військовий, брав участь у звільненні Київської області, у боях на Бахмутському напрямку та воював в інших гарячих точках. За час служби здобув нагороду – Орден "За мужність" III ступеня і нагрудний знак "За доблесну службу".
- Попри війну, Володимир Ращук не відмовляється від акторської діяльності. Він зіграв у серіалах "Позивний "Тамада", "Прикордонники", фільмі "Конотопська відьма", "Каховський об'єкт".
- Володимир Ращук та його дружина Вікторія також виховують старшу доньку Катерину.