Володимир Ращук розсекретив стать малюка та поділився першим фото з новонародженою дитиною. Про це повідомляє Showbiz24 з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Ращука.

До слова Автор ютуб-каналу Geek Journal, який в ЗСУ, став батьком

Актор та військовослужбовець сповістив, що у нього та його дружини-акторки народився син. Малюк з'явився на світ у неділю, 5 жовтня. Хлопчику вже обрали ім'я – Ярема.

05.10.2025. Ращук Ярема Володимирович. Вікторіє, дякую за сина,

– написав Володимир Ращук.

Також актор-воїн поділився першим фото з новонародженим сином. Він показав, як разом з дружиною тримає хлопчика за крихітну ручку.



Володимир Ращук та його дружина Вікторія з сином / Фото з інстаграму Володимира Ращука

Зауважимо, в інтерв'ю виданню OBOZ.UA Володимир Ращук зізнавався, що війна сильно вплинула на його стосунки з дружиною Вікторією. З одного боку, почуття загострилися, а з іншого – щоразу після розлуки доводиться немов знайомитися з іншою людиною.

Чим відомий Володимир Ращук?