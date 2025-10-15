Артист тривалий час піддавався критиці з боку публіки, адже певна частина людей вважає, що не можна одночасно і нести військову службу, і виступати з концертами, пише Showbiz 24 з посиланням на "Армія FM".
Як каже фронтмен гурту "Бумбокс", він ні дня не був у ТрО. У 2022 році, коли розпочалась повномасштабна війна, він вступив до лав патрульної поліції Києва й отримав зброю.
Сьогодні ж він є частиною загону "Хижак".
До сьогодні є частиною загону "Хижак", прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти,
– розставив усі крапки над і військовий.
Андрій Хливнюк із побратимами / Фото з соцмереж
Хливнюк також звернувся до українців у тилу зазначивши, що треба бути більш свідомими й допомагати усіма силами у боротьбі з російськими окупантами.
У нас більше немає цивільних. Є тільки тил і фронт. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору,
– підсумував артист.
Раніше у тіктоці музикант також звертався до українців. Він сказав, що людям, які досі слухають російську музику, треба піти до лікаря.
Що відомо про військову службу Хливнюка?
- Артист захищав Київ від окупантів, а під час мінометного обстрілу зазнав поранення обличчя. Коли рана загоїлась, Андрій повернувся до служби та відправився на Схід.
- Раніше Хливнюк розповідав, що він – пілот ударного дрона Punisher і командир підрозділу та двох екіпажів. До його обов'язків входили розробка стратегічних планів та виконання бойових завдань.
У 2024 році отримав нагороду від РНБО "Захиснику України".