Артист тривалий час піддавався критиці з боку публіки, адже певна частина людей вважає, що не можна одночасно і нести військову службу, і виступати з концертами, пише Showbiz 24 з посиланням на "Армія FM".

Як каже фронтмен гурту "Бумбокс", він ні дня не був у ТрО. У 2022 році, коли розпочалась повномасштабна війна, він вступив до лав патрульної поліції Києва й отримав зброю.

Сьогодні ж він є частиною загону "Хижак".

– розставив усі крапки над і військовий.

Андрій Хливнюк із побратимами / Фото з соцмереж

Хливнюк також звернувся до українців у тилу зазначивши, що треба бути більш свідомими й допомагати усіма силами у боротьбі з російськими окупантами.

У нас більше немає цивільних. Є тільки тил і фронт. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору,

– підсумував артист.

Раніше у тіктоці музикант також звертався до українців. Він сказав, що людям, які досі слухають російську музику, треба піти до лікаря.

Що відомо про військову службу Хливнюка?