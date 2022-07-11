Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал новое интервью, которое транслировали на национальном телемарафоне. В нем он упомянул об исчезнувшем из информационного пространства Олеге Виннике, сообщает 24 канал.
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Валерий Харчишин об Олеге Виннике
Музыкант поделился, что его звездный коллега, возможно, надеется, что после войны его фаны забудут, что тот не проводил благотворительные концерты и недостаточно говорил о событиях в Украине.
Я не знаю, где находится Олег Винник. Надеюсь, что он жив и здоров, но удивительно. Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые думают, что все вернется. Они надеются и молятся, чтобы у украинцев была короткая память. Это наша национальная трагедия. "Войны нет, все класс", – высказался Валерий Харчишин.
Также лидер рок-группы напомнил, что репертуар Олега Винника в большей степени состоял из русскоязычных песен. Может быть, он не хочет с ними прощаться.
"Те люди, которые прикипели душой и сердцем к этому, им трудно искоренять москаля. Музыканты хоть определенной частью проститутки, имею в виду, что они продают, что делают. Но есть сентиментальные, пожилые, которые не могут искоренить все это".
Что делал Олег Винник во время войны
- На 8-й день войны исполнитель впервые обратился к матерям русских и белорусских солдат. Он призвал свергнуть путинский режим.
- Затем Олег Винник просил украинцев выходить на площади за границей, чтобы призвать лидеров государств закрыть небо.
- В марте артист переработал украинский гимн в песню "Будет жить Украина". В последний раз он дописывал в инстаграме 24 апреля – в Пасху.
- Среди артистов исчезновения Олега Винника комментировала Оля Полякова. Она говорила, что у певца могут быть серьезные проблемы со здоровьем и уверяла, что Олег – не предатель.