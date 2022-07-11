Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал новое интервью, которое транслировали на национальном телемарафоне. В нем он упомянул об исчезнувшем из информационного пространства Олеге Виннике, сообщает 24 канал.

К слову Стыд и позор, – Леся Никитюк упрекнула Dolce & Gabbana за сотрудничество с Киркоровым

Валерий Харчишин об Олеге Виннике

Музыкант поделился, что его звездный коллега, возможно, надеется, что после войны его фаны забудут, что тот не проводил благотворительные концерты и недостаточно говорил о событиях в Украине.

Я не знаю, где находится Олег Винник. Надеюсь, что он жив и здоров, но удивительно. Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые думают, что все вернется. Они надеются и молятся, чтобы у украинцев была короткая память. Это наша национальная трагедия. "Войны нет, все класс", – высказался Валерий Харчишин.

Также лидер рок-группы напомнил, что репертуар Олега Винника в большей степени состоял из русскоязычных песен. Может быть, он не хочет с ними прощаться.

"Те люди, которые прикипели душой и сердцем к этому, им трудно искоренять москаля. Музыканты хоть определенной частью проститутки, имею в виду, что они продают, что делают. Но есть сентиментальные, пожилые, которые не могут искоренить все это".

Что делал Олег Винник во время войны