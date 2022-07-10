Українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк повідомила про "зраду" від знаменитого італійського бренду Dolce & Gabbana. Схоже, він продовжив співпрацю з росіянами попри терористичні дії цієї країни.

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Леся Нікітюк засудила відомий бренд

Телеведуча в інстаграм-сторіз показала Філіпа Кіркорова, одягнутого у речі з Dolce & Gabbana. Вона запропонувала українцям нагадати, з ким продовжує співпрацю бренд.

Пропоную достукатися до бренду Dolce & Gabbana коментарями під їхніми постами!

– написала Леся Нікітюк.

Утім, в інстаграмі бренд заборонив можливість коментувати дописи: "Закрили коментарі. Сором і ганьба. Від правди вони закрили коментарі".

Леся Нікітюк також нагадала про великий скандал Dolce & Gabbana у 2018 році. Тоді дизайнер Стефано Габбана образив Селену Гомес, назвавши її некрасивою.

Леся Нікітюк про Dolce & Gabbana / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, є й ще один скандал з брендом Dolce & Gabbana. Напередодні Великодня вони випустили колекцію шоколадних яєць, які нагадують російських матрьошок у кокошниках – традиційному головному уборі країни-агресора.