Валерій Харчишин прокоментував закон про заборону російської музики: "Наміри дуже добрі"

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин висловився про закон, що заборонив російську музику в публічних місцях. Він вважає, що за російською музикою йшли російські бомби.

Український музикант та лідер гурту "Друга Ріка" різко висловився про російську культуру та пісні. Також він підтримав закон про заборону російської музики, про що розповів у телемарафоні, повідомляє 24 канал.

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Валерій Харчишин про російську музику

Фронтмен рок-гурту вважає, що викорінення всього російського, зокрема й в культурній сфері, лише на краще впливатиме на розвиток України.

Такий закон мали б прийняти набагато раніше. І тоді б, можливо, війни в нас не було, або б вона була в інший спосіб. Відрізавши й викорінюючи із себе усе російське – ми, таким чином, боремося з собою і з агресією Росії, ми боремося, аби не стати частиною російського інформаційного простору,

– переконаний Валерій Харчишин.

Утім артист знайшов і "мінуси" у рішенні Верховної Ради: "Це дуже доречний закон. Але, як завжди, можливо, наміри дуже добрі, але трошки через дупу. Тому, що ми в цьому законі не бачимо про інформаційний діджитал-простір. Тому, що ніхто не працює з Google і тими платформами, які розповсюджують незалежно від наших законів, музику".

, про заборону російської музики також висловилась Тіна Кароль . Вона не тільки підтримала законопроєкт, але й запропонувала навести лад з благодійними концертами, де українські артисти співають російські пісні. "Це питання назрівало вже давно, воно необхідне, це абсолютно правильно, я вітаю нас, і музикантів, і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними й в айдентиці нації, що дуже важливо".

Лідер гурту "Друга Ріка" додав, що слухаючи російські пісні, ми ставали частиною російського інформаційного простору.

"Ми ставали частиною російськомовного простору, а для росіян весь російськомовний інформаційний простір це і є Росія. Тобто, ми були частиною Росії. Спочатку йдуть російські пісні, за ними російські паспорти, а потім летять російські бомби". – висловився музикант.