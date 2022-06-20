Украинский музыкант и лидер группы "Друга Ріка" резко высказался о русской культуре и песнях. Также он поддержал закон о запрете российской музыки, о чем рассказал в телемарафоне, сообщает 24 канал.

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Валерий Харчишин о российской музыке

Фронтмен рок-группы считает, что искоренение всей российской, в том числе и в культурной сфере, будет только влиять на развитие Украины.

Такой закон должны принять гораздо раньше. И тогда бы, возможно, войны у нас не было, или она была бы другим способом. Отрезав и искореняя с себя все российское – мы, таким образом, боремся с собой и с агрессией России, мы боремся, чтобы не стать частью российского информационного пространства,

– убежден Валерий Харчишин.

Впрочем, артист нашел и "минусы" в решении Верховной Рады: "Это очень уместный закон. Но, как всегда, возможно, намерения очень хорошие, но немного из-за задницы. Потому, что мы в этом законе не видим об информационном диджитал-пространстве. Потому что никто не работает с Google и теми платформами, распространяющими независимо от наших законов, музыку".

Добавим, о запрете русской музыки также высказалась Тина Кароль. Она не только поддержала законопроект, но и предложила навести порядок с благотворительными концертами, где украинские артисты поют российские песни. "Этот вопрос назревал уже давно, он необходим, это абсолютно правильно, я поздравляю нас, и музыкантов, и украинский народ, что мы шаг за шагом становимся независимыми и в айдентике нации, что очень важно".

Лидер группы "Друга Ріка" добавил, что слушая русские песни, мы становились частью российского информационного пространства.

"Мы становились частью русскоязычного пространства, а для россиян все русскоязычное информационное пространство это и есть Россия. То есть мы были частью России. Сначала идут русские песни, за ними русские паспорта, а затем летят русские бомбы". – высказался музыкант.