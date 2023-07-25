Старший син Валерія Харчишина вступив до лав тероборони ще 25 лютого минулого року, хоч не радився з цього приводу з батьком. Фронтмен "Другої Ріки" зізнався, що його син дуже змінився у війську.

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Валерій Харчишин про сина в ЗСУ

Зараз 25-річний Дмитро служить на Півночі України та піклується про те, щоб там було спокійно. Та на початку свого шляху у війську хлопець був іншим – Валерій Харчишин пригадав, як вперше приїхав до сина.

Я відвідав його десь за кілька тижнів. До мене вийшов просто хлопчик в окулярах, на ньому все висить, все велике, не його розміру. Мені його стало дуже шкода. Бо він не той хлопець, який бавився з рушницею, у війну ніколи не грався.

"Він абсолютно пацифістських поглядів, агностик, філософ. І для нього вбивати людину це, як мінімум, тупо. Тому мені було дивно, що він там. Я ніколи не думав, що мій син буде рватися в бій першим. Я його чи недооцінював, чи не розумів".

Валерій приїхав до сина через певний час, щоб передати бронежилет. Тоді він побачив, як сильно змінився син – він став незалежним чоловіком.

До мене вийшов чоловік військовий, з абсолютно іншим поглядом, у ньому була сила і впевненість. Він розмовляв зі мною, як із цивільним. Я одразу на місці почав пишатися. Банально, але військо і дисципліна змінює людину дуже швидко. Він дуже пізно зрозумів, що таке самостійний чоловік, який дбає про себе і тих, хто йому дорогий. Там він одразу став чоловіком. Я пишаюся ним,

– зізнався Харчишин.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин зізнавався, що син обманув його, коли йшов у тероборону. Зірковий батько просив Дмитра почекати та порадитися з ним, але 24 лютого вони попрощалися – хлопець поїхав у Житомир та став до лав ТрО без татового відома.

Також лідер "Другої Ріки" розповідав, що його син спершу сердився на батька через переведення у тил. Він подумав, що зірковий тато "домовився" з кимось про це та зателефонував йому з наїздом. Та насправді Валерій Харчишин ніяк не міг вплинути на це, бо навіть не знає керівництва свого сина. Тож батько й син трохи посварилися, але згодом все налагодилося.