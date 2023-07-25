Старший сын Валерия Харчишина вступил в ряды теробороны еще 25 февраля прошлого года, хотя не советовался по этому поводу с отцом. Фронтмен "Другої Ріки" признался, что его сын сильно изменился в армии.

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Валерий Харчишин о сыне в ВСУ

Сейчас 25-летний Дмитрий служит на Севере Украины и заботится о том, чтобы там было спокойно. Но в начале своего пути в армии парень был другим – Валерий Харчишин припомнил, как впервые приехал к сыну.

Я посетил его где-то через несколько недель. Ко мне вышел мальчик в очках, на нем все висит, все большое, не его размера. Мне его стало очень жалко. Потому что он не тот парень, который играл с ружьем, в войну никогда не играл.

"Он абсолютно пацифистских взглядов, агностик, философ. И для него убивать человека это, как минимум, тупо. Поэтому мне было удивительно, что он там. Я никогда не думал, что мой сын будет рваться в бой первым. Я его недооценивал или не понимал".

Валерий приехал к сыну через некоторое время, чтобы передать бронежилет. Тогда он увидел, как сильно изменился сын – стал независимым мужчиной.

Ко мне вышел мужчина военный, с совершенно иным взглядом, в нем была сила и уверенность. Он разговаривал со мной, как с гражданским. Я сразу на месте начал гордиться. Банально, но войско и дисциплина меняют человека очень быстро. Он очень поздно понял, что такое самостоятельный человек, заботящийся о себе и тех, кто ему дорог. Там он сразу стал мужчиной. Я горжусь им,

– признался Харчишин.

Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Валерий Харчишин признавался, что сын обманул его, когда шел в тероборону. Звездный отец просил Дмитрия подождать и посоветоваться с ним, но 24 февраля они попрощались – парень поехал в Житомир и стал в ряды ТрО без папиного ведома.

Также лидер "Другої Ріки" рассказывал, что его сын сначала сердился на отца из-за перевода в тыл. Он подумал, что звездный папа "договорился" с кем об этом и позвонил ему с наездом. Но на самом деле Валерий Харчишин никак не мог повлиять на это, потому что даже не знает руководства своего сына. Отец и сын немного поссорились, но потом все наладилось.